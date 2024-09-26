Fenerbahçe Union SG karşısında moral buldu

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Fenerbahçe Union SG karşısında moral buldu

Temsilcimiz Fenerbahçe Union SG'yi 2-1 mağlup etti.

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta mücadelesinde Union SG ile karşı karşıya geldi.

Ülker Stadyumu’nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler Belçika ekibini 2-1mağlup etmeyi başardı.

Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren golleri 26. Dakikada Çağlar Söyüncü ve 82. Dakikada Burgess (KK) kaydetti. Union SG’nin golü ise 90+3’te Sykes kaydetti.

Union SG’de Mac Allister Fenerbahçe’de ise Osayi-Samuel kırmızı kart gördü.

Bu sonuç ile birlikte Avrupa Ligi'ne galibiyetle başlayan Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası da moralleri yerine getirdi.

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