Fenerbahçe - Union SG maçının ilk 11'leri belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe - Union SG maçının ilk 11'leri belli oldu

Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe Union SG'yi konuk ediyor.

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’ndeki ilk maçında Belçika ekibi Union SG ile karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşma saat 19.45’te başlayacak. Mücadeleyi Fransa Futbol Federasyonundan Benoit Bastien yönetecek.

Geçtiğimiz hafta sonunda aldığı Galatasaray karşısında flaş bir mağlubiyet alan sarı-lacivertliler bu karşılaşma ile kendini affettirmek istiyor.

Kritik karşılaşmanın başlamasına artık az bir zaman kalırken ilk 11’ler belli oldu.

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Becao, Çağlar, Oosterwolde, Amrabat, Fred, Cengiz, Szymanski, İrfan Can, En Nesyri

Union Saint-Gilloise: Moris, Castro-Montes, Burgess, Mac Allister, Machida, Sadiki, Vanhoutte, Rasmussen, Ivanovic, Niang, Rodriguez

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