Fenerbahçe, Vakıfbank duvarına çarptı, serisi son buldu

Vodefone Sultanlar Ligi'nde heyecan devam etti. Vakıfbank, 2024-2025 sezonu Vodafone Sultanlar Ligi 7. haftasında Vakıfbank - Fenerbahçe Medicana'yı konuk etti. Ev sahibi VakıfBank, maçı 3-2 kazandı ve rakibinin yenilmezlik serisine son verdi.

İlk seti VakıfBank aldı ve Fenerbahçe ligde ilk kez bir seti kaybetmiş oldu. Sarı-Lacivertliler ikinci seti alarak eşitliği yakaladı. Fenerbahçe, müthiş bir geri dönüşe imzatarak 14-7'den geri döndü ve seti 25-23 alarak setlerde 2-1 öne geçti. VakıfBank, dördüncü sette rahat bir oyun ortaya koyarak setlerde durumu 2-2'ye getirdi. VakıfBank karar setini 15-10 aldı ve maçı 3-2 kazandı.

FERNABHEÇE’NİN GALİBİYET SERİSİ SON BULDU

Karşılaşmanın üçüncü setine Vakıfbank etkili başladı ve 14-7 öne geçerek farkı 7 sayıya kadar çıkarmayı başardı. Fenerbahçe moladan sonra çok iyi bir dönüş yaptı ve önce 16-16 eşitliği sağladı, sonra da 23-25 seti kazanarak setlerde 2-1 öne geçmeyi başardı.

Sarı Melekler ligin ilk 6 haftasında oynadığı tüm karşılaşmaları set vermeden 3-0 kazanarak 6’da 6 yaptı ve haftaya lider girmişti. Vakıfbank ise ligde çıktığı 6 maçta 5 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak 5. sırada bulunuyordu. Vakıfbank, mücadeleyi 3-2 kazanarak rakibinin yenilgisiz serisine son verdi.