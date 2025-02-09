Fenerbahçe ve Alanyaspor’un 11’leri belli oldu

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile oynayacak. Gain Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cihan Aydın yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise İtalyan hakem Daniele Paterna oturacak.



Ligde üst üste çıktığı 5 maçı kazanan Fenerbahçe, son olarak Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda konuk ettiği Erzurumspor FK'yi de 5-0 mağlup etti.



Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 51 puanla lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 2. Sırada yer alıyor.

İki takımın karşılaşmada sahaya çıkacak 11’leri belli oldu.

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Çağlar, Levent Mercan, Kostic, Oğuz, Fred, Szymanski, Tadic, Talisca, Dzeko.

Alanyaspor: Yusuf, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Fatih, Augusto, Efecan, Yusuf Özdemir, Hwang Ui-jo.