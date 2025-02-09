Fenerbahçe ve Alanyaspor’un 11’leri belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe ve Alanyaspor’un 11’leri belli oldu

Süper Lig’in 23. Haftasında Fenerbahçe Alanyaspor’a konuk olacak. Karşılaşmaya sayılı dakikalar kala 2 takımın 11’leri belli oldu.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile oynayacak. Gain Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cihan Aydın yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise İtalyan hakem Daniele Paterna oturacak.

Ligde üst üste çıktığı 5 maçı kazanan Fenerbahçe, son olarak Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda konuk ettiği Erzurumspor FK'yi de 5-0 mağlup etti.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 51 puanla lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 2. Sırada yer alıyor.

İki takımın karşılaşmada sahaya çıkacak 11’leri belli oldu.

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Çağlar, Levent Mercan, Kostic, Oğuz, Fred, Szymanski, Tadic, Talisca, Dzeko.

Alanyaspor: Yusuf, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Fatih, Augusto, Efecan, Yusuf Özdemir, Hwang Ui-jo.

Son Haberler
Fatih Erbakan’dan Erdoğan’a sert 'Trump' eleştirisi
Fatih Erbakan’dan Erdoğan’a sert 'Trump' eleştirisi
Çaykur Rizespor’da 2 oyuncu Galatasaray maçında olmayacak
Çaykur Rizespor’da 2 oyuncu Galatasaray maçında olmayacak
Hatay'da korkutan yangın! Konteynerler alevlere teslim oldu
Hatay'da korkutan yangın! Konteynerler alevlere teslim oldu
Maymun, bütün ülkede elektrikleri kesti
Maymun, bütün ülkede elektrikleri kesti
CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan'dan Birgün gazetesi gözaltılarına tepki
CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan'dan Birgün gazetesi gözaltılarına tepki