Fenerbahçe ve Anadolu Efes’in maçları ertelendi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi, THY EuroLeague'deki maçları nedeniyle Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes maçlarının ertelendiğini duyurdu.



Yapılan resmi açıklama şu şekilde:



"Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Asım Pars Sezonu 27. haftasında oynanması planlanan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Fenerbahçe Beko ve Karşıyaka-Anadolu Efes müsabakaları, Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in Turkish Airlines EuroLeague playoff çeyrek final serisi maçları sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir.



Müsabakaların oynanacağı yeni tarih, ilerleyen günlerde açıklanacaktır."