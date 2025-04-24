Fenerbahçe ve Anadolu Efes’in maçları ertelendi

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe ve Anadolu Efes’in maçları ertelendi

Euroleague’de mücadele eden Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes’i ilgilendiren bir karar çıktı. İki takımın Basketbol Süper Ligi’ndeki maçları ertelendi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi, THY EuroLeague'deki maçları nedeniyle Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes maçlarının ertelendiğini duyurdu.

Yapılan resmi açıklama şu şekilde:

"Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Asım Pars Sezonu 27. haftasında oynanması planlanan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Fenerbahçe Beko ve Karşıyaka-Anadolu Efes müsabakaları, Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in Turkish Airlines EuroLeague playoff çeyrek final serisi maçları sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Müsabakaların oynanacağı yeni tarih, ilerleyen günlerde açıklanacaktır."

Son Haberler
Bursluluk sınav tarihi belli oldu. MEB açıkladı
Bursluluk sınav tarihi belli oldu. MEB açıkladı
Tuzla'da organize sanayi bölgesinde büyük patlama!
Tuzla'da organize sanayi bölgesinde büyük patlama!
Mansur Yavaş'tan Ankara'ya kritik uyarı!
Mansur Yavaş'tan Ankara'ya kritik uyarı!
İspanya'da üretici fiyatları dizginlendi
İspanya'da üretici fiyatları dizginlendi
Erdoğan'dan Türkiye Ermeleri Patriği Maşalyan'a '1915 olayları' mesajı
Erdoğan'dan Türkiye Ermeleri Patriği Maşalyan'a '1915 olayları' mesajı