Fenerbahçe ve Benfica maçına Şampiyonlar Ligi molası

Önümüzdeki sezonun hazırlık programını açıklayan Fenerbahçe'ye Portekiz'den beklemediği bir cevap geldi.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, sezonu 6 Temmuz'da açacak Fenerbahçe, ilk 2 günü sağlık kontrolleri ve test süreçleriyle geçirecek.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk antrenmanını 8 Temmuz’da Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapacak sarı-lacivertliler, 14 Temmuz'a kadar burada çalışacak. Ardından yurt dışı kampı ve hazırlık maçları için Portekiz'e gidecek Fenerbahçe, 27 Temmuz'da yeniden İstanbul'a dönecek.

Fenerbahçe, 17 Temmuz'da Portimonense, 20 Temmuz'da Sunderland, 23 Temmuz'da Al-Ittihad ve 26 Temmuz'da ise Benfica ile hazırlık maçları yapacak.

BENFİCA'DAN SÜRPRİZ AÇIKLAMA

Benfica'dan ise konuyla ilgili yapılan açıklamada hazırlık maçının henüz netleşmediği bildirildi:

"Benfica, şu anda Fenerbahçe ile Eusébio Kupası’nı oynama olasılığına dair yalnızca görüşmelerin sürdüğünü bildirir. Tüm müzakereler tamamlandığında (ve eğer tamamlanırsa), kulüp ve tüm Benficalılar için büyük anlam taşıyan bu kupa hakkında tüm ayrıntılar kamuoyuyla paylaşılacaktır."

Record'da yer alan habere göre ise iki takımın UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde karşılaşma ihtimalinden dolayı maçın henüz netleşmediği ve görüşmelerin şu anlık durdurulduğunu ifade edildi.