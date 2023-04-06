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Galatasaray bekleyecek. Fenerbahçe ve Beşiktaş arayı kapatacak mı

Süper Lig'de 28. hafta mücadelesi, yarınki Konyaspor-Antalyaspor maçıyla başlıyor. Galatasaray bay geçecek. Fenerbahçe ve Beşiktaş ise lideri yakalamak için mücadele edecek.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 11:35
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Fenerbahçe ve Beşiktaş arayı kapatacak mı

Galatasaray bekleyecek. Fenerbahçe ve Beşiktaş arayı kapatacak mı
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 28. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

7 Nisan Cuma:

20.30 Arabam.com Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

8 Nisan Cumartesi:

16.00 MKE Ankaragücü-İstanbulspor (Eryaman)

20.30 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

9 Nisan Pazar:

16.00 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Sivas 4 Eylül)

20.30 Beşiktaş-Bitexen Giresunspor (Vodafone Park)

10 Nisan Pazartesi:

16.00 Yukatel Kayserispor-HangiKredi Ümraniyespor (RHG EnerTürk Enerji)

20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)

NOT: Galatasaray haftayı bay geçecek. Corendon Alanyaspor ile Adana Demirspor ise Hatayspor ve Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi gerekçesiyle 28. haftada 3-0 hükmen galip ilan edilecek. (AA)

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