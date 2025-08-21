Fenerbahçe ve Beşiktaş istiyordu! Premier Lig'e gitti

İngiltere Premier Ligi ekibi Leeds United, İsviçreli sol kanat Noah Okafor'u transfer etti.

Kulübün açıklamasında, 25 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

✍️ ????????????????????????????, ????????????????!#LUFC are delighted to announce the signing of Swiss international Noah Okafor on a permanent deal from AC Milan — Leeds United (@LUFC) August 21, 2025

Kariyerinde Basel, Salzburg, Napoli ve son olarak Milan formaları giyen Okafor, İsviçre Milli Takımında 24 maçta 2 gol kaydetti.

İngiliz basınına göre Leeds United, bu transfer için toplam 21 milyon avro ödeyecek.