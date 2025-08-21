Fenerbahçe ve Beşiktaş istiyordu! Premier Lig'e gitti

Kaynak: AA
Fenerbahçe ve Beşiktaş istiyordu! Premier Lig'e gitti

Süper Lig devlerinin de gündeminde olan kanat oyuncusu Noah Okafor, Milan'dan Leeds United'a imza attı.

İngiltere Premier Ligi ekibi Leeds United, İsviçreli sol kanat Noah Okafor'u transfer etti.

Kulübün açıklamasında, 25 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kariyerinde Basel, Salzburg, Napoli ve son olarak Milan formaları giyen Okafor, İsviçre Milli Takımında 24 maçta 2 gol kaydetti.

2-012.jpg

İngiliz basınına göre Leeds United, bu transfer için toplam 21 milyon avro ödeyecek.

Son Haberler
Amine Adli'nin yeni takımı! İmzayı attı
Amine Adli'nin yeni takımı! İmzayı attı
Hayal Köseoğlu zor günler geçiriyor! Babasını kaybetmişti
Hayal Köseoğlu zor günler geçiriyor! Babasını kaybetmişti
Yol güvenliği için 36 milyon TL’lik yatırım!
Yol güvenliği için 36 milyon TL’lik yatırım!
Denizin 4 bin yıllık hikayesi! Mavi derinliklerin büyüsü canlanıyor
Denizin 4 bin yıllık hikayesi! Mavi derinliklerin büyüsü canlanıyor
Jandarma aracına şok saldırı! İki kuzen yaralandı
Jandarma aracına şok saldırı! İki kuzen yaralandı