Fenerbahçe ve Beşiktaş, Liverpool'a fark attı!

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta son yıllarda teknik direktör istikrarı sağlanamazken 2000'li yıllarda her iki kulüp, 23'er farklı teknik direktörle çalıştı. İngiliz devi Liverpool'da ise 133 yıllık tarihi boyunca 21 teknik direktör görev yaptı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş, son 25 yılda geçici süreyle görev yapan antrenörler dışında 23'er farklı teknik adamı göreve getirdi.

İki takımın 2000'li yıllarda sözleşme imzaladığı teknik direktörler dışında Fenerbahçe'de Zeki Murat Göle, teknik adam değişimi sırasında 3 farklı kısa dönemde geçici olarak takımı çalıştırırken Beşiktaş'ta ise Serdar Topraktepe, 3 farklı dönemde geçici olarak takımın başına geçti.

Her iki kulüpte teknik direktör değişimleri arasında geçici bir süre takımı çalıştıran antrenörlerin süreleri de düşüldüğünde 2000'li yıllarda yaklaşık olarak ortalama her yıl bir teknik direktör değişimi yaşandı.

Fenerbahçe'de Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun ardından takımın başına geçen İtalyan çalıştırıcı Domenico Tedesco ile birlikte 2000'li yıllarda 23 farklı teknik direktör 28 kez göreve getirildi.

Sarı-lacivertlilerin 2000'li yıllardaki teknik direktörleri ve görev süreleri şöyle:

Domenico Tedesco: 09.09.2025 / ---

Jose Mourinho: 01.07.2024 - 29.08.2025 (424 gün)

İsmail Kartal: 03.07.2023 - 30.06.2024 (363 gün)

Jorge Jesus: 01.07.2022 - 30.07.2023 (364 gün)

İsmail Kartal: 13.01.2022 - 30.06.2022 (168 gün)

Vitor Pereira: 02.07.2021 - 20.12.2021 (171 gün)

Emre Belözoğlu: 25.03.2021 - 30.06.2021 (97 gün)

Erol Bulut: 30.07.2020 - 25.03.2021 (238 gün)

Tahir Karapınar: 09.06.2020 - 03.08.2020 (55 gün)

Ersun Yanal: 14.12.2018 - 04.03.2020 (446 gün)

Erwin Koeman: 28.10.2018 - 14.12.2018 (47 gün)

Phillip Cocu: 20.07.2018 - 28.10.2018/100 gün

Aykut Kocaman: 01.07.2017 - 09.07.2018 (373 gün)

Dick Advocaat: 17.08.2016 - 30.06.2017 (317 gün)

Vitor Pereira: 01.07.2015 - 15.08.2016 (411 gün)

İsmail Kartal: 18.08.2014 - 30.06.2015 (316 gün)

Ersun Yanal: 24.07.2013 - 09.08.2014 (381 gün)

Aykut Kocaman: 09.07.2010 - 30.06.2013 (1087 gün)

Christoph Daum: 01.07.2009 - 8.07.2010 (372 gün)

Luis Aragones 01.07.2008 - 30.06.2009 (364 gün)

Zico: 04.07.2006 - 30.06.2008 (727 gün)

Christoph Daum: 01.07.2003 - 14.07.2006 (1109 gün)

Tamer Güney: 10.04.2003 - 30.06.2003 (81 gün)

Oğuz Çetin: 11.12.2002 - 06.04.2003 (116 gün)

Werner Lorant: 03.01.2002 - 09.12.2002 (340 gün)

Mustafa Denizli: 07.08.2000 - 08.01.2002 (519 gün)

Turhan Sofuoğlu: 12.01.2000 - 30.06.2000 (170 gün)

Zdenek Zeman: 12.10.1999 - 12.01.2000 (92 gün)

BEŞİKTAŞ 27 DÖNEM FARKLI İSİMLERLE ÇALIŞTI

Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer'in ardından yeniden göreve getirilen Sergen Yalçın ile birlikte 2000'li yıllarda 23 farklı teknik direktörle 27 dönemde çalıştı.

Beşiktaş'ın 2000'li yıllardaki teknik direktörleri şunlar:

Sergen Yalçın: 30.08.2025/...

Ole Gunnar Solskjaer: 19.01.2025 - 28.08.2025 (221 gün)

Giovanni van Bronckhorst: 01.07.2024 - 30.11.2024 (152 gün)

Fernando Santos: 09.01.2024 - 13.04.2024 (95 gün)

Rıza Çalımbay: 10.11.2023 - 21.12.2023 (41 gün)

Burak Yılmaz: 06.10.2023 - 10.11.2023 (35 gün)

Şenol Güneş: 28.10.2022 - 06.10.2023 (343 gün)

Valerien Ismail: 25.03.2022 - 26.10.2022 (215 gün)

Önder Karaveli: 09.12.2021 - 25.03.2022 (106 gün)

Sergen Yalçın: 29.01.2020 - 09.12.2021 (680 gün)

Abdullah Avcı: 03.07.2019 - 29.12.2020 (210 gün)

Şenol Güneş: 01.07.2015 - 30.06. 2019 (1460 gün)

Slaven Bilic: 01.07.2013 - 30.06. 2015 (729 gün)

Samet Aybaba: 01.07.2012 - 30.06.2013 (364 gün)

Tayfur Havutçu: 04.04.2012 - 30.06. 2012 (87 gün)

Carlos Carvalhal: 02.08.2011 - 02.04.2012 (244 gün)

Tayfur Havutçu: 17.03.2011 - 30.06.2011 (105 gün)

Bernd Schuster: 01.07.2010 - 15.03.2011 (257 gün)

Mustafa Denizli: 09.10.2008 - 30.06.2010 (629 gün)

Ertuğrul Sağlam: 06.07.2007 - 14.10.2008 (466 gün)

Jean Tigana: 01.11.2005 - 15.05.2007 (560 gün)

Rıza Çalımbay: 28.01.2005 - 31.10.2005 (276 gün)

Vicente del Bosque: 01.07.2004 - 27.01.2005 (210 gün)

Mircea Lucescu: 01.07.2002 - 01.05.2004 (670 gün)

Christoph Daum: 07.03.2001 - 30.06.2002 (480 gün)

Nevio Scala: 01.07.2000 - 06.03.2001 (248 gün)

Hans-Peter Briegel: 16.09.1999 - 30.06.2000 (288 gün)

GALATASARAY'DA 18 TEKNİK ADAM GÖREV YAPTI

Galatasaray ise Okan Buruk yönetiminde son 3 yılda üst üste gelen şampiyonlukların da etkisiyle istikrarlı bir çizgi gösterse de sarı-kırmızılı kulüp, 2000'li yıllarda 18 farklı teknik adamla 22 farklı dönemde çalıştı.

Galatasaray'ın 2000'li yıllardaki teknik direktörleri şöyle:

Domenec Torrent (167 gün), Fatih Terim (22.12.2017/10.01.2022-1480 gün), Igor Tudor (306 gün), Jan Olde Riekerink (335 gün), Mustafa Denizli (96 gün), Hamza Hamzaoğlu (353 gün), Cesare Prandelli (143 gün), Roberto Mancini (273 gün), Fatih Terim (14.07.2011/25.09.2013-804 gün), Bülent Ünder (93 gün), Gheorghe Hagi (21.10.2010/24.03.2011-154 gün), Frank Rijkaard (476 gün), Bülent Korkmaz (125 gün), Michael Skibbe (205 gün), Cevat Güler (83 gün), Karl-Heinz Feldkamp (244 gün), Eric Gerets (729 gün) Gheorghe Hagi (22.03.2004/30.06.2005-465 gün), Fatih Terim (31.07.2002/24.03.2004-602 gün), Mircea Lucescu (729 gün) ve Fatih Terim (1.07.1996/30.06.2000-1460 gün)

LIVERPOOL 133 YILDA DAHA AZ TEKNİK DİREKTÖRLE ÇALIŞTI

İstanbul'un 3 büyük kulübü ile Avrupa'nın büyük kulüpleri kıyaslandığında teknik direktör istikrarındaki fark dikkati çekiyor.

Avrupa'da teknik direktör istikrarı olan İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da kuruluşundan beri 21 farklı teknik direktör görev yaparken Fenerbahçe ve Beşiktaş ise sadece 2000'li yıllarda 23'er farklı teknik direktörle çalıştı.

1892'de kurulan İngiltere'nin köklü kulübü Liverpool, 133 yılda sadece 21 farklı teknik adamı 23 kez çalıştırarak istikrarlı bir görüntü çizdi İngiliz kulübü, 2000'li yıllarda ise sadece 7 teknik adamla çalıştı.

Liverpool'un 1892'den beri 133 yıldaki teknik direktörleri şunlar: