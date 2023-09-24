Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçlarının VAR hakemleri belli oldu

Editör: Ufuk Cingöz
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Alanyaspor'a konuk olacak.
Beşiktaş ise evinde Kayserispor'u ağırlayacak.
Bu kritik karşılaşmaların VAR hakemleri belli oldu.
BEŞİKTAŞ'A METE KALKAVAN
Beşiktaş-Kayserispor maçında VAR hakemi olarak Mete Kalkavan atandı. AVAR'da Özgür Yankaya, Ali Şansalan mücadelede düdük çalacak.
FENERBAHÇE'YE ERKAN ENGİN
Alanyaspor-Fenerbahçe maçında VAR hakemi olarak Erkan Engin görev alacak.
AVAR'da Hüseyin Göçek olurken, maçı Atilla Karaoğlan yönetecek.