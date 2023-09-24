Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçlarının VAR hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 6. hafta maçında Fenerbahçe Alanyaspor ile, Beşiktaş Kayserispor ile karşılaşacak. Mücadelelerin VAR hakemleri açıklandı.