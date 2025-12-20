Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor ile Fenerbahçe saat 17.00'de Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu müsabakada Ali Yılmaz düdük çalacak. Yılmaz'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Samet Çiçek yapacak. Maçın 4. hakemi Burak Pakkan olacak. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Ferhan Kestanlıoğlu oturacak, AVAR'da da Serkan Çimen eşlik edecek.

Beşiktaş ile Rizespor ise bugün saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ile Bilal Gölen yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Oğuzhan Aksu olacak. Müsabakada VAR'da Ömer Faruk Turtay, AVAR'da da Mustafa Savranlar görev yapacak.