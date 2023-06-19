Fenerbahçe ve Beşiktaş'a El Shaarawy'den kötü haber

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği El Shaarawy için İtalya'dan kötü haber geldi.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'a El Shaarawy'den kötü haber

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündeminde olan yıldız oyuncu El Shaarawy'den kötü haber geldi.

Sky Sports'ta yer alan habere göre; Stephan El Shaarawy Roma ile yeni sözleşme imzalayacak.

Yıldız oyuncu ile Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgilendiği öne sürülmüştü.

Daha önce İtalyan oyuncunun takımdan ayrılacağı söyleniyordu ancak Roma'nın oyuncuyu takımdan bedelsiz göndermek istemediği kaydedildi.

2025 YILINA KADAR SÖZLEŞME
Roma, 30 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla 2025 yılını da kapsayacak yeni bir sözleşme imzalamak için görüşmelerine devam ediyor.

Henüz anlaşma sağlanamasa da tarafların görüşmeleri ciddi anlamda ilerlettiği ve kısa süre içinde bir sonuca varılacağı belirtildi.

El Shaarawy, Roma ile 231 maça çıktı. Söz konusu maçlarda 58 gol ve 32 asist yapma başarısı gösterdi.

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