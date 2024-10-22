Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

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Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Fenerbahçe, ve Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’nde oynayacağı maçların hakemleri belli oldu. Öte yandan Başakşahir’in UEFA Konferans Ligi maçının hakemi de açıklandı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki, Başakşehir'in ise UEFA Konferans Ligi'ndeki maçlarının hakemleri açıklandı.

Fenerbahçe’nin Manchester United’a karşı oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçını Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin yönetecek. Fenerbahçe'nin Manchester United'ı konuk edeceği maç 24 Ekim Perşembe günü saat 22:00'de oynanacak.

Kupa 2'de Beşiktaş'ın Lyon deplasmanına çıkacağı karşılaşmayı ise Almanya Futbol Federasyonu'ndan Harm Osmers yönetecek.

Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'nde Celje ile deplasmanda kozlarını paylaşacağı müsabakada ise Ukrayna Futbol Federasyonu'ndan Oleksii Derevinskyi düdük çalacak.

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