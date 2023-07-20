Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu

Fenerbahçe'nin Konferans ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi La Fiorita'yı toplam skorda mağlup eden Zimbru Chisinau oldu. Öte yandan Beşiktaş'ın rakibi ise Dinamo Batumi'yi 2-1 mağlup eden Tirana oldu

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme turundaki rakibi Moldova'nın Zimbru Chisinau takımı oldu.

FENERBAHÇE ZİMBRU İLE KARŞILAŞACAK
San Marino ekibi La Fiorita ile Moldova ekibi Zimbru Chisinau arasındaki ilk maç 1-1 beraberlikle sona ermişti. İkinci maçı ise 1-0'lık skorla Moldova ekibi kazandı. Zimbru Chisinau, 2. ön eleme turuna yazdırdı ve Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

BEŞİKTAŞ'IN DA RAKİBİ BELLİ OLDU
Öte yandan Beşiktaş'ın rakibi de belli oldu. Beşiktaş'ın Konferans Ligi'ndeki rakibi Dinamo Batumi'yi 2-1 mağlup eden Tirana oldu.

Öne Çıkanlar
İmamoğlu’nun sızan videosuna Kılıçdaroğlu’nun ilk tepkisi
İmamoğlu’nun sızan videosuna Kılıçdaroğlu’nun ilk tepkisi
Yırtık çarıklı Türk askeri ve askere alınmayan beyzadeler. Bu fotoğrafı unutma Türk evladı
Yırtık çarıklı Türk askeri ve askere alınmayan beyzadeler. Bu fotoğrafı unutma Türk evladı
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı
Uçak bileti fiyatlarına zam mı geldi? Uçak bileti tavan fiyatı ne kadar oldu?
Uçak bileti fiyatlarına zam mı geldi? Uçak bileti tavan fiyatı ne kadar oldu?
Son Haberler
Manisa’da yaralı bayağı kocagöz kuşu tedavi altına alındı Güncel
Manisa’da yaralı bayağı kocagöz kuşu tedavi altına alındı
Fransa'da kabinede değişikliği Dünya
Fransa'da kabinede değişikliği
Zonguldak'ta firari şahıs, iki kişiyi yaralayarak ruhsatsız tabancayla yakalandı Güncel
Zonguldak'ta firari şahıs, iki kişiyi yaralayarak ruhsatsız tabancayla yakalandı
Beyaz Saray’dan ardı ardına açıklamalar. Putin’in Karadeniz hamlesi ABD’de endişe yarattı Dünya
Beyaz Saray’dan ardı ardına açıklamalar. Putin’in Karadeniz hamlesi ABD’de endişe yarattı
Fenerbahçe'den flaş Szalai kararı. Resmi açıklama geldi Spor
Fenerbahçe'den flaş Szalai kararı. Resmi açıklama geldi
Aydın'da uyuşturucu operasyonu Güncel
Aydın'da uyuşturucu operasyonu
ABD: Rusya Karadeniz'deki sivil gemilere saldırabilir Dünya
ABD: Rusya Karadeniz'deki sivil gemilere saldırabilir