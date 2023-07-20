Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme turundaki rakibi Moldova'nın Zimbru Chisinau takımı oldu.

FENERBAHÇE ZİMBRU İLE KARŞILAŞACAK

San Marino ekibi La Fiorita ile Moldova ekibi Zimbru Chisinau arasındaki ilk maç 1-1 beraberlikle sona ermişti. İkinci maçı ise 1-0'lık skorla Moldova ekibi kazandı. Zimbru Chisinau, 2. ön eleme turuna yazdırdı ve Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

BEŞİKTAŞ'IN DA RAKİBİ BELLİ OLDU

Öte yandan Beşiktaş'ın rakibi de belli oldu. Beşiktaş'ın Konferans Ligi'ndeki rakibi Dinamo Batumi'yi 2-1 mağlup eden Tirana oldu.