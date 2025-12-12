Afrika Uluslar Ligi'nin iddialı takımlarından Mali, aday kadrosunu duyurdu.
Kadroda Fenerbahçe'den Dorgeles Nene ile birlikte Beşiktaş'tan El Bilal Toure yer aldı.
İki yıldız oyuncu hafta sonu oynanacak lig maçlarında forma giydikten sonra Mali Milli Takımı kampına katılacak.
Mali'nin Afrika Kupası kadrosu şöyle:
Kaleciler: Djigui Diarra (Young Africans), Ismael Diawara (Sirius), Mamadou Samassa (Laval)
Savunmacılar: Sikou Niakaté (Braga), Abdoulaye Diaby (Çekirge), Woyo Coulibaly (Sassuolo), Fodé Doucouré (Le Havre), Hamari Traoré (Paris FC), Nathan Gassama (Baltika Kalinigrad), Mamadou Fofana (New England Revolution), Ousmane Camara (Angers), Amadou Dante (Arouca FC)
Orta saha oyuncuları: Amadou Haidara (RB Leipzig), Lassane Coulibaly (Lecce), Mohamed Camara (Al Sadd), Mamadou Sangaré (Lens), Aliou Dieng (Al Ahly), Yves Bissouma (Tottenham), Mahamadou Doumbia (Al-Ittihad), Ibrahima Sissoko (Bochum)
Forvetler: Nene Dorgeles (Fenerbahçe), Gaoussou Diarra (Feyenoord), Mamadou Camara (Laval), Kamory Doumbia (Stade Brestois), El Bilal Touré (Besiktas), Mamadou Doumbia (Watford), Lassine Sinayoko (AJ Auxerre), Gaoussou Diakité (Lozan Sport)