Fenerbahçe ve Bodrum FK’nın penaltı beklediği pozisyonlarda kararlar doğru mu?

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Bodrum FK'yı 2-0 mağlup etti. Aldığı galibiyetle Sarı-Lacivertliler, zirve takibini sürdürürken karşılaşmadaki bazı pozisyonlar tartışma yarattı. Mehmet Türkmen ve ekibinin görev aldığı mücadelede iki tarafın da penaltı beklediği anlar, saha içerisinde yoğun itirazlara neden oldu.

Beinsports’ta yayınlanan Trio programında eski hakemler Bülent Yıldırım, Bahattin Duran ve Deniz Çoban tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. İşte Bodrum FK ve Fenerbahçe’nin penaltı beklediği pozisyonlarla ilgili 3 eski hakemin yorumları:

10. DAKİKADA SOFYAN AMRABAT'IN YERDE KALDIĞI POZİSYONDA DEVAM KARARI DOĞRU MU?

Bahattin Duran: Hocam, önce kararımı söyleyeyim. Bence bu pozisyon, sahada net bir penaltı. Sonra neler olmuş inceleyelim. Çünkü maçın önemli pozisyonlarından biri. Topun oyunda olup olmaması da önemli ama top oyuna giriyor. Şimdi burada eşleşmeler var. Arka tarafta 8 numaralı Bodrumsporlu oyuncu, Amrabat'ı her iki eliyle birlikte sardı. Göndermiyor. Şu anda top oyunda. Top oyuna girdikten sonra bu hareketine devam ediyor.

Sağ eliyle sardı. Devam etti. Amrabat kurtulmaya çalışırken sol elini de aldı. Kesinlikle pozisyon almasını engelledi. Bodrumsporlu oyuncunun odağında hiçbir şekilde top yok. Tek amacı rakibini durdurmak. Bunun karşılığı da benim için net penaltı. Şimdi bir açımız daha var. Hakemin bulunduğu yer, hakem nereye bakıyor, hakem ne yapmış? Onu da gösterelim. Burada Amrabat, gösteriyor. Sarılıyor artık diyor yani. Net bir şekilde anlatmış da pozisyonu.

Şimdi, bakın. Şimdi hakem, solunda bir şey olduğunun farkında ve bir şey olacağının... Bakın, elini uzatıyor. Dikkat diyor, yapmayın diyor. Parmağıyla yapmayın diyor.

Bülent Yıldırım: Burada bir duralım. Çünkü Bahattin Duran, açıdan bahsetti. Burası da çok önemli çünkü önde bir grup var, arkada başka bir grup var. Bir kere hakeme pozisyonun kendisinden bağımsız tavsiye edeceğimiz yer burası olmalı.

Bülent Yıldırım: Arkasına hiçbir grup bırakmayacak şekilde her tarafı görebilecek bir pozisyon olması lazım. Ondan dolayı yanlış.

Deniz Çoban: Hocam, bu pozisyon penaltı. Sahada da penaltı, Riva'da da penaltı. Video yardımcı hakemin her şartta buna müdahil olması lazım. Bunu hakemin gelip izlemesi lazım. Şimdi bu tarz pozisyonlar ile ilgili geçen yıl şöyle bir yorum yapıyorduk, 'Evet, bir çekme var. Aynı zamanda bir etki var mı? Ona da bakmak lazım' diyorduk. Alakasız bir noktada bir oyuncu, birini çekiyor. Top, başka bir yere gidiyor. Etki olmadığı zaman video yardımcı hakemin karışması zor oluyordu. Bence burada etki de var. Etki de yok değil. Her ne kadar alakasız bir yer gibi dursa da top, Fenerbahçeli oyuncunun hareketlenmeye çalıştığı yere düşüyor aslında. Fenerbahçeli oyuncu, durduruldu. Durdurulmasaydı koşacağı yer neresi? Gözümüzde canlandıralım.

Şu anda bence Fenerbahçeli oyuncunun koşmak istediği yer, bu topun sekip düştüğü yer. Aslında etki var burada.

Bülent Yıldırım: Soru 1; etki var mı? Var. Soru 2; mücadele karşılıklı mı? Hayır. Soru 3; tek elle mi? İki elle, kaba bir şekilde. Topun oraya düşüp düşmemesinden de bağımsız rakip oyuncunun ivmelenmesini etkileyen bir süreç. Net bir penaltı ve sarı kart gerektirdiği fikrindeyim. Video hakem müdahalesinin de mutlaka gerektiğini düşünüyorum.

88. DAKİKADA BODRUM FK'NIN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYONDA DEVAM KARARI DOĞRU MU?

Deniz Çoban: Hocam, burada ikili bir mücadele var. Hakem, ilk etapta doğru yerde.

Ayaklar konusunda en iyi açının burası olduğunu düşünüyorum. Yeşilli oyuncunun, sağ ayağını... Rakibin önüne doğru koyup... Oradan bir temas arayıp düştüğü fikrindeyim. Birisi de çıkar, 'Bel kısmından yükleniyor' der. O da onun görüşüdür ama ben burada penaltı olmamasını, devam etmesini doğru buluyorum. Hakemle aynı fikirdeyim ama son pozisyonda da yine aynı şeyi söyleyeceğim. İlk açıdan izleyelim.

Bakın, hakemi izleyelim. Top, ceza sahasına girdi. Dur arkadaşım. Dur. Durmadın. Oraya doğru koşma arkadaşım. Bakın, oyuncuyu karşıladı.

Sonra böyle bir yay çizdi. Mesela maçının olmadığı günlerde hangi ligde maç varsa izlesin, Şampiyonlar Ligi maçlarını izlesin, elit hakemleri izlesin. Böyle koşular yapıyorlar mı? Yapıyorlarsa bu arkadaşım da yapmaya devam etsin ama herkesin bir bildiği var ki top, ceza sahasına girince duruyor. Oyuncuların önüne doğru koşmuyor. Gereksiz koşular yapmıyor. Onlara bir dikkat etsin.

Bahattin Duran: Hocam, benim için bu pozisyonda devam kararı doğru. Fenerbahçeli oyuncunun rakibine bir ihlal yaptığını düşünmüyorum. Ayağını koydu... Bu... Yok hocam. Çok basit bir temas bence.

Cenk, penaltı almak için kramponu getirdi ve Amrabat'ın kramponunun önüne koydu. Uzattı sağa doğru. O dengesizlikte düştü. Yukarıdan da bir itme yok. Cenk, penaltı almaya gelmiş ve hakem, bunu yememiş. Ben kendisini kutluyorum. Devam %100 doğru.