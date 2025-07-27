Fenerbahçe ve Ergin Ataman bu kez transferde rakip

Geçtiğimiz sezonu EuroLeague, Türkiye Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası'nı kazanarak 3'te 3'el kapayan Fenerbahçe Beko, gelecek sezon için çalışmalarına başladı.

Kadroda yeniden yapılanmaya giden sarı lacivertlilerde birçok isimle yollar ayrılırken Mikael Jantunen kadroya dahil edilmişti.

Sotiris Vetakis'in haberine göre Fenerbahçe Beko son olarak Washington Wizards forması giyen Richaun Holmes ile ilgileniyor.

Transferde başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yürüttüğü Panathinaikos'un da devrede olduğu iddia edildi.

Andrea Calzoni'nin haberine göre ise Fenerbahçe, Richaun Holmes'a 1+1 yıllık sözleşme teklif etti.

Holmes, Washington Wizards tarafından serbest bırakıldı.