Fenerbahçe ve Gaizantep FK’nın 11’leri belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe ve Gaizantep FK’nın 11’leri belli oldu

Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe Gaziantep FK’ya konuk olacak. Karşılaşma öncesi 2 takımın 11’leri belli oldu.

Fenerbahçe Türkiye Kupası’nda son hafta maçında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler ilk iki maçından galibiyetle ayrılmıştı. Gaziantep FK ise iki maç sonunda 1 galibiyet ve 1 beraberlikle 3 puan topladı.

Saat 16.00’da başlayacak maçı Yasin Kol yönetecek. Mücadele A Spor’dan canlı yayınlanacak.

Karşılaşma öncesi 2 takımın 11’leri belli oldu:

Gaziantep FK: Dioudis, Ömürcan, Ertuğrul, Semih, Husic, Daubin, Ogün, Sorescu, Kozlowski, Lungoyi, Boateng.

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Osayi-Samuel, Oğuz Aydın, Mert Hakan, Fred, İrfan Can Kahveci, Talisca, En-Nesyri.

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