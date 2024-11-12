Fenerbahçe ve Galatasaray arasında Osimhen savaşı. Napoli’yi telefona boğdular

Galatasaray’ın Napoli’den kiraladığı Victor Osimhen kısa sürede taraftarların sevgilisi oldu. Süper Lig’deki en flaş transferin kahramanı olan Nijeryalı golcü attığı goller ve yaptığı asistlerle sarı kırmızılıların ligdeki ve UEFA Avrupa Ligi’ndeki yarışın içinde olmasını sağladı. Icardi’nin sakatlanarak sezonu kapatması sonrası Osimhen’in takımdaki önemi daha fazla arttı.

BONSERVİSİNİ ALMAK İSTİYORLAR

Son haftalarda gelen haberlere göre Galatasaray, Osimhen’in bonservisini almayı planlıyor. Sarı kırmızılılar, serbest kalma bedeli 75 milyon euroyu bulan yıldız oyuncunun bonservisini alabilmek için sponsor bulmaya çalışıyor. Gelen haberlere göre yapılacak teklifin 50 milyon euro civarında olması bekleniyor. Ancak Napoli cephesi 75 milyon euronun altında gelen tekliflere kapıyı kapatacak

FENERBAHÇE DE DEVREYE GİRMEYE HAZIRLANIYOR

Öte yandan gol yollarında sıkıntı yaşayan Fenerbahçe’nin de Osimhen için devreye girmeye hazırlandığı öğrenildi. İtalyan basınında Fenerbahçe’nin 50 milyon euronun üzerinde bir teklif yapmasının gerektiğinin altı çizildi.

NAPOLİ’Yİ TELEFONA BOĞDULAR

Osimhen transferinde ısrarcı olan ezeli rakiplerin Napoli’yi telefona boğduğu öğrenildi. Hem Fenerbahçe Sportif Direktörü Branco hem de Galatasaray yönetiminden isimlerin Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna ile telefonda görüştüğü öğrenildi. Manna, Branco’ya verdiği yanıtta yüzde 25’i peşin olmak üzere 75 milyon euro veren her takımla görüşebileceklerini söyledi.

GALATASARAY TAKASTA 3 OYUNCUYU KULLANMAYI PLANLIYOR

Galatasaray cephesi ise bonservis bedelini düşürmek için takas formülünü kullanmayı planlıyor. Gelen bilgilere göre sarı kırmızılılar, 50 milyopn euroluk bonservisle birlikte Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez ya da Yunus Akgün gibi isimleri takasta kullanmayı amaçlıyor. Osimhen transferini sezon sonuna bırakmak istemeyen Galatasaray’ın takas formülüne Napoli’nin ne yanıt vereceği henüz bilinmiyor.