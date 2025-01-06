Fenerbahçe ve Galatasaray arasında transfer savaşı Aynı oyuncu için yarışıyorlar

Süper Lig’de şampiyonluk yarışının en güçlü adayları Galatasaray ve Fenerbahçe transfer de de rekabet yaşıyor. Karşılıklı yaptıkları açıklamalar ile her hafta bir polemik savaşı veren iki dev kulübün aynı oyuncuya talip olduğu ortaya çıktı.

Kadrosuna bir savunma oyuncusu katmayı amaçlayan Galatasaray’ın, Fenerbahçe’nin listesinde yer alan Danso’ya talip olduğu öğrenildi. Savunmasını güçlendirmeyi amaçlayan sarı kırmızılılar, kadroda düşünülmeyen Nelsson’un ayrılığı sonrası kadrosuna bir stoper katmayı hedefliyor.

Sarı kırmızılıların ilk hedefi ise PSG forması giyen Skriniar oldu. Yıldız oyuncu ile anlaşmanın sağlanmaması durumunda ise Danso için temasa geçilmesi bekleniyor.

Fenerbahçe’nin büyük oranda anlaşma sağladığı Avusturyalı stoper, bu sezon Lens forması ile 26 maça çıktı.