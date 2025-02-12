Fenerbahçe ve Galatasaray aynı anda harekete geçti. Ara transferin son gününde imzaları attılar

Süper Lig ve 1. Lig’de ara transfer dün sona erdi. Transferin bitmesine sayılı saatler kala Fenerbahçe ve Galatasaray’dan flaş hamleler geldi. İki dev kulüp, Altınordu’nun genç oyuncularını kadrosuna kattı.

İki kulübün flaş hamlesinin altında İzmir ekibinin aldığı bir karar yatıyor. Türkiye’de altyapı denilince akla ilk gelen kulüp olan Alınordu’nun Başkanı Seyi Mehmet Özkan Bolu’daki yangın faciası sonrası yatılı oyuncu barındırmama kararı aldı. Karar sonrası U14, U15 ve U17 takımları dağıldı. Bu yaş gruplarında gelişim liglerinden çekilen Altınordu'nun futbolcuları farklı kulüplerle anlaşmaya başladı.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE ALDI

Aralık ayında profesyonel sözleşme imzalayan 22 kişilik U17 takımının yanı sıra U14 ve U15 takımlarından milli futbolcuların büyük bölümünü Fenerbahçe kaptı. Galatasaray'ın da bazı Altınordulu oyuncularla anlaştığı öğrenilirken, Beşiktaş yönetiminin İzmir temsilcisinden futbolcu almama kararı verdiği belirtildi.

Fenerbahçe Ömer Yiğit Tiryakigil, Mustafa Serhan Kök, Enis Budak, Baran Yolaçan, Ata Gür transferlerini TFF'ye bildirdi.

Galatasaray ise Eren Kaya ve Cem Efe Eroğlu transfleri için TFF'ye bildirimde bulundu. TFF'de yer alan bilgilere göre ayrca sarı-kırmızılılar altyapıya Altınordu'dan 12 ismi dahil etti.

YÜZDE 50 PAY ALMA MADDESİ

Altınordu'nun farklı kulüplere giden milli oyuncularından bonservis ücreti almayacağı, yapılacak sözleşmelerde oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 50 pay alma maddesi yer aldığı dile getirildi. Yıllardır Türkiye'nin birçok ilinden oyuncu keşfedip altyapıda barındıran kırmızı-lacivertli kulüp şu an için sadece İzmir bölgesinden yetişen oyuncularla U11, U12 ve U13 kategorilerinde yarışmaya devam ediyor. Futbol okulları ise tüm Türkiye'de faaliyetlerini sürdürüyor. Akademi liglerinde dağılan kategorilerde pek çok Türkiye şampiyonluğu bulunan Altınordu, ülkemizi UEFA Gençlik Ligi'nde de temsil etmişti.