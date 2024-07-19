Fenerbahçe ve Galatasaray dev anlaşmayı duyurdu. Milyonlarca taraftar bu haberi bekliyordu

Dünyanın en önemli oyun geliştirici firmalarından olan EA Sports, Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarını sevinçten havalara uçuracak bir anlaşmayı duyurdu.

EA Sports, hem Fenerbahçe hem de Galatasaray ile özel bir anlaşma yaptı.

Buna göre FC25'te artık Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadı ve Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Stadı yer alacak. Oyunda ayrıca Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili çok daha fazla etkinlik bulunacak.

Oyunseverlerin merakla beklediği EA Sports FC25'in fragmanı önceki gün duyurulmuştu. 27 Eylül tarihinde çıkış yapacağı açıklanan oyunun tanıtımında Fenerbahçe ve Galatasaray'a da yer verilmiş, bu da iki takım taraftarlarını heyecanlandırmıştı.

Ayrıca Real Madrid forması giyen Arda Güler de tanıtımda yer almıştı.

EA Sports FC25'in çıkış fiyatı 69,99 dolar olarak belirlendi.

19 Temmuz 2024 tarihindeki güncel kur baz alındığında çıkış yapması beklenen fiyatlar şöyle;

PlayStation ve Xbox: 2900 TL

PC: 2600 TL