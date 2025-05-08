Fenerbahçe ve Galatasaray devreye girmişti! Kevin De Bruyne gelişmesini İtalyan gazeteci açıkladı

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Fenerbahçe ve Galatasaray devreye girmişti! Kevin De Bruyne gelişmesini İtalyan gazeteci açıkladı

Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın devreye girerek transfer etmek istediği Kevin De Bruyne için flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Belçikalı oyuncu için Süper Lig devlerini üzecek haberi açıkladı.

Yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe ve Galatasaray, sezon sonunda Manchester City'den ayrılacağını açıklayan dünyaca ünlü 10 numara Kevin De Bruyne'yi kadrolarına katmak için harekete geçmişlerdi. Suudi takımlarının da yoğun ilgi gösterdiği bilinen oyuncu için bu kez beklenmedik bir gelişme yaşandı.

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KEVIN DE BRUYNE İÇİN FENERBAHÇE VE GALATASARAY'A KÖTÜ HABER!

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; İtalyan devi Napoli, Kevin De Bruyne'yi kadrosuna katmak için çalışmalarına start verdi. Mavililerin, Belçikalı oyuncuyu ikna etmek için takımda forma giyen vatandaşı Romelu Lukaku'yu da devreye soktuğu kaydedildi.

Ayrıca haberin ayrıntılarında, kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen oyuncuya Liverpool'un da ilgisinin olduğu belirtildi.

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