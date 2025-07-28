Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılmıştı! Antony'ye yeni talip

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr, Manchester United'ın Brezilyalı kanat oyuncusu Antony için harekete geçti. Suudi kulübü, Kırmızı Şeytanlar'ın yıldızı için resmi bir teklifte bulundu.

Antony kulüpteki diğer oyuncular Jadon Sancho, Tyrell Malacia ve Alejandro Garnacho ile satış listesinde yer alıyor.

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Chelsea'den Joao Felix'i kadrosuna katan Al Nassr, Antony transferiyle de birlikte önemli bir hamle yapmak istiyor.

Antony'nin adı transfer döneminin başlarında Fenerbahçe ve Galatasaray ile de geçmişti.

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