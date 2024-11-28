Fenerbahçe ve Galatasaray İlkay için beklemede

Manchester City’de yaşanan büyük çöküş sonrası ara transferin oldukça hareketli geçmesi bekleniyor. İngiliz devi, oynadığı son 5 maçta 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik alırken, Rodri’nin yokluğunun büyük sorunlara neden olduğu belirtiliyor.

Orta sahaya mutlaka bir takiye yapmayı hedefleyen Manchester City’de İlkay Gündoğan’ın gözden düştüğü öğrenildi. İngiliz basınında çıkan haberlere göre Manchester City taraftarları İlkay’ın yerine daha dinamik bir orta saha oyuncusunun alınması gerektiğini savunuyor.

Bazı haberlerde orta sahanın sezon sonuna kadar komple değişebileceği belirtilirken bu durumun İlkay’ın oyun planından tamamen çıkmasına neden olabileceği vurgulandı.

Gelen son bilgilere göre Fenerbahçe ve Galatasaray İlkay için beklemeye geçti. İki kulüp, uygun ortamın oluşması durumunda tecrübeli oyuncuyu transfer etmek için harekete geçecekç