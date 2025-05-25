Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Jan Oblak Süper Lig'e geliyor

İspanyol devi Atletico Madrid'de forma giyen Jan Oblak takımdan ayrılık kararı almıştı. Birçok talibi olan başarılı eldiven için Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da devreye girdiği iddia edilmişti. Madrid ekibi, Oblak'ın ayrılığına izin verme kararı aldı.

ATLETICO MADRID'DEN JAN OBLAK'A İZİN

AS Gazetesi'nde yer alan habere göre; Atletico Madrid, Aston Villa'nın kalecisi Emiliano Martinez'i istiyor. Villa'ya veda etmeye hazırlanan 32 yaşındaki kaleciyi renklerine katmak isteyen Atletico Madrid'in bunu başarması halinde Jan Oblak'ın ayrılışına izin vereceği aktarıldı.

ABLASINDAN DOLAYI GALATASARAY'A YAKIN

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği deneyimli eldiven, ablasından dolayı sarı-kırmızılılara daha yakın. Jan Oblak'ın ablası tecrübeli basketbolcu Teja Oblak, Galatasaray ile anlaşmaya vardı. 35 yaşındaki basketbolcunun gelişiyle birlikte kardeşi Jan Oblak'ın transferi de kolaylaştı. Jan Oblak'ı da ablası ile birlikte İstanbul'a getirmek isteyen sarı-kırmızılılar iki kardeşi buluşturmak istiyor.