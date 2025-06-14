Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Milan Skriniar'dan flaş karar

Geçtiğimiz ara transfer döneminde Milan Skriniar için kıyasıya bir yarışa giren Fenerbahçe ve Galatasaray, yaz döneminde yeniden aynı isim için karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli yönetim, Fransız devi Paris Saint-Germain ile Skriniar'ın bonservisi için temasa geçti. Ancak bu kez Galatasaray da devrede.

MILAN SKRINIAR FENERBAHÇE'YE DE GALATASARAY'A DA OLUMLU!

Sarı-kırmızılılar, ocak ayında elinden kaçırdığı yıldız savunmacıyı kadrosuna katarak rövanşı almak istiyor. Slovak oyuncunun ise hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'a transfer olmaya sıcak baktığı belirtildi.

Öte yandan, Avrupa'dan da talipleri bulunan 29 yaşındaki futbolcu için Serie A temsilcisi Napoli'nin de devrede olduğu aktarıldı.