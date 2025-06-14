Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Milan Skriniar'dan flaş karar

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Milan Skriniar'dan flaş karar

Geçtiğimiz sezonu kulüpte kiralık olarak tamamlayan Milan Skriniar'ın bonservisini almak isteyen Fenerbahçe'ye ezeli rakibi Galatasaray talip olmuştu. Slovak oyuncu, kendisiyle ciddi şekilde görüşen iki ekip için kararını verdi. İşte detaylar...

Geçtiğimiz ara transfer döneminde Milan Skriniar için kıyasıya bir yarışa giren Fenerbahçe ve Galatasaray, yaz döneminde yeniden aynı isim için karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli yönetim, Fransız devi Paris Saint-Germain ile Skriniar'ın bonservisi için temasa geçti. Ancak bu kez Galatasaray da devrede.

8.jpeg

MILAN SKRINIAR FENERBAHÇE'YE DE GALATASARAY'A DA OLUMLU!

Sarı-kırmızılılar, ocak ayında elinden kaçırdığı yıldız savunmacıyı kadrosuna katarak rövanşı almak istiyor. Slovak oyuncunun ise hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'a transfer olmaya sıcak baktığı belirtildi.

Öte yandan, Avrupa'dan da talipleri bulunan 29 yaşındaki futbolcu için Serie A temsilcisi Napoli'nin de devrede olduğu aktarıldı.

Son Haberler
Çaykur Rizespor'da başkanlığa yeniden İbrahim Turgut seçildi!
Çaykur Rizespor'da başkanlığa yeniden İbrahim Turgut seçildi!
Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Milan Skriniar'dan flaş karar
Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Milan Skriniar'dan flaş karar
Erdoğan’ın CHP'yi istediği kıvama getirme planı! Ünlü gazeteci tek tek anlattı
Erdoğan’ın CHP'yi istediği kıvama getirme planı! Ünlü gazeteci tek tek anlattı
İzmir'de orman yangını devam ediyor: Ekip sayısı artırıldı
İzmir'de orman yangını devam ediyor: Ekip sayısı artırıldı
İstanbul’un göbeğinde intikam cinayeti! Sırtına 3 el ateş etti
İstanbul’un göbeğinde intikam cinayeti! Sırtına 3 el ateş etti