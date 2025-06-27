Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Uğurcan Çakır İstanbul'a geldi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray kaleci pozisyonu için Trabzonspor'un yıldızı Uğurcan Çakır'ı kadrolarına katmak istiyorlardı. Bu transferde sarı-lacivertlilerin mutlu sona çok yakın olduğu öğrenildi.

UĞURCAN ÇAKIR FENERBAHÇE İÇİN ERTUĞRUL DOĞAN İLE GÖRÜŞTÜ

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, duruma netlik kazandırmak için Uğurcan Çakır ile görüşme yaptı.

Görüşmede Fenerbahçe'ye gitmek istediği belirten Uğurcan Çakır, Ertuğrul Doğan'dan bonservis konusunda kolaylık sağlanmasını talep etti.20 milyon euro bonservis bedelinde direten Trabzonspor'un inadı Uğurcan'ın bu sözleri sonrası kırıldı. Bordo-mavililerin artık Fenerbahçe'nin 15 milyon euroluk teklifine sıcak baktığı belirtildi.

İSTANBUL'A GELDİ

Uğurcan Çakır'ın birçok seçenek üzerinden tek tercihi Fenerbahçe olurken, detayları görüşmek üzere İstanbul'a geldi. Kulüplerin anlaşmasının ardından resmi imzaların atılacağı belirtildi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Uğurcan'ı özellikle istediği belirtilirken şu ifadeleri kullandı aktarıldı:



"Uğurcan Çakır'ı beğeniyorum. Transfer edersek iyi olur. Yerli bir futbolcu olduğu için de kadro planlamamda çok iyi bir seçenek"