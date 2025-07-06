Fenerbahçe ve Galatasaray Leroy Sane'den sonra bir kez daha transferde karşı karşıya! Hedefteki ismi duyanlar kulaklarına inanamadı

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Fenerbahçe ve Galatasaray Leroy Sane'den sonra bir kez daha transferde karşı karşıya! Hedefteki ismi duyanlar kulaklarına inanamadı

Süper Lig'in devleri Fenerbahçe ve Galatasaray, Leroy Sane'nin ardından bir transferde daha karşı karşıya geldileri. Ezeli rakiplerin gündemine aldıkları isim ise herkesi şaşırttı. İşte detaylar...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray, Senegal futbolunun gelecek vadeden isimlerinden Fallou Diouf için karşı karşıya geldi. 2006 doğumlu stoper, kısa süre önce ülkesinin önemli kulüplerinden Generation Foot ile yollarını ayırarak serbest kaldı.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY TRANSFER YARIŞINDA

Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Galatasaray'ın genç oyuncuyla ilgilendiği haberleri dün akşam saatlerinde ortaya çıkarken, Fenerbahçe'nin de bu transferde devrede olduğu ve rakibini geride bırakmak için teklif hazırlığında olduğu öğrenildi.

Fallou Diouf, fiziği, atletizmi ve oyun tarzıyla Kalidou Koulibaly'ye benzetiliyor. Hatta yıldız savunmacı Koulibaly'nin de genç oyuncuya destek verdiği ve övgüyle bahsettiği belirtildi.

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KATAR'DAN TEKLİF ALDI

Diouf'un transferi için bir diğer seçenek de Katar. Körfez ekibi en yüksek maaş teklifini sunarak oyuncunun kararını bekliyor. Diouf, kısa süre önce Atalanta'ya çok yaklaşmış ancak transfer gerçekleşmemişti.

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