Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi: Lookman'da düğüm çözülecek mi?

İtalya'nın Atalanta takımının futbolcusu Ademola Lookman yeniden formasına kavuşabilir.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de aralarında olduğu kulüplerin ilgisine karşın takımda tutulan Nijeryalı oyuncu ile teknik direktör Ivan Juric arasında ipler kopma noktasına gelmişti.

Lecce maçı öncesinde konuşan Juric, "Lookman bizimle olmayacak, gerçekten tatsız bir durum. Bir görüşmeden sonra başka şeylere ihtiyacımız olduğunu hissediyorum" demişti.

Hırvat teknik adam, Lookman'ı Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Paris Saint-Germain (PSG) maçı kadrosuna da almadı.

Calcio Mercato'da yer alan habere göre, Atalanta gün be gün Lookman'ın tutumunu değerlendirecek.

Kulüp, piyasa değeri 60 milyon Euro olarak gösterilen Lookman'ı yeniden kadroya almaya hazır ancak bu durumun tamamen oyuncunun elinde olduğu belirtiliyor.

Lookman, PSG maçının ardından Atalanta için mücadele etmeye ve yüzde 100'ünü vermeye hazır olduğunu söylerse kadroya alınacak. Tavrını sürdürürse kadroya giremeyip bireysel antrenmanlarla çalışmaya devam edecek.

G.Saray ve F.Bahçe'nin hedefindeydi! Atalanta Lookman için kararını verdi

Lookman Atalanta'nın elinde patladı: İpler tamamen koptu!