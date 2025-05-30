Fenerbahçe ve Galatasaray transfer yarışında

Süper Lig'de ipi göğüsleyen ve önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi için iddialı bir takım kurmak isteyen Galatasaray ile şampiyonluk hasretini son erdirmek isteyen Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonun hazırlıkları başladı.

Ezeli rakiplerin transferde karşı karşıya geldiği öğrenildi. Bayern Münih'in 29 yaşındaki süper starı Leroy Sane için iki takım da devreye girdi.

Galatasaray'ın Alman yıldız için yıllık 10 milyon euronun üzerinde maaş ve imza parası içerek bir teklif sunduğu, Fenerbahçe'nin de sürece dahil olduğu öğrenildi.

Sane için Süper Lig'in iki devinin yanı sıra İtalya Serie A'da şampiyon olan Napoli ve bazı Premier Lig ekiplerinin de ilgisi olduğu belirtildi.

Alman basınında çıkan haberlere göre daha önce Manchester City forması giyen Sane'nin Premier Lig'e sıcak bakmadığı öne sürülürken yıldız futbolcunun tercihini nereden yana kullanacağı merak konusu oldu.