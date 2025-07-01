Fenerbahçe ve Galatasaray yine karşı karşıya: Arsenal'dan ayrılmıştı

Premier Lig ekibi Arsenal ile yaptığı sözleşme uzatma görüşmelerinde anlaşma sağlayamayan Ganalı orta saha Thomas Partey, Londra ekibinden ayrıldı.

Bonservisini eline alan 32 yaşındaki futbolcuya Süper Lig'in iki devi Fenerbahçe ve Galatasaray talip oldu.

HEM PARTEY HEM İLKAY

İngiliz gazeteci Graeme Bailey'nin haberine göre sarı-kırmızılılar, orta sahasını güçlendirmek adına hem Thomas Partey hem de İlkay Gündoğan ile temas kurdu.

İki yıldız oyuncu için resmi görüşmeler gerçekleştiren Galatasaray, orta alana fiziksel olarak baskın, oyun kurabilen bir lider eklemek istiyor.

FENER'DEN 2+1 YILLIK KONTRAT

Fenerbahçe cephesinde ise yönetim, 32 yaşındaki ön libero için bu hafta içinde girişimlere başlayacak ve Partey'ye 2+1 yıllık kontrat sunacak.

Oyuncuya Arsenal'den aldığı paraya yakın bir ücret önermeyi planlayan Fenerbahçe, transferi kısa süre içinde noktalamayı hedefliyor.

2020'de Atletico Madrid'den 50 milyon euroya transfer edilen Ganalı yıldız, geçen sezon Arsenal formasıyla Premier Lig, Şampiyonlar Ligi, FA Cup ve EFL Cup'ta toplamda 52 maça çıktı. 3 bin 946 dakika sahada kalan Partey, 4 kez ağları havalandırırken, 3 defa da arkadaşlarına gol pası verdi.