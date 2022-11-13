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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu

Fenerbahçe ve Galatasaray, 2 La Liga takımıyla İstanbul’da hazırlık maçı oynayacak.

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 15:49
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Fenerbahçe ve Galatasaray'a İspanyol rakipler

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu
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Katar'daki dünya kupası nedeniyle liglere verilen arada iki İspanyol takımının İstanbul'a gelerek Fenerbahçe ve Galatasaray'la hazırlık maçları oynayacağı belirtildi.

La Liga’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre;

- Rayo Vallecano, 28 Kasım’da İstanbul’a gelecek ve önce 30 Kasım’da Ülker Stadyumu’nda Fenerbahçe ile ardından ise 3 Aralık’ta Galatasaray ile Nef Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. 

- Villarreal ise 1 Aralık’ta İstanbul’a gelecek ve 3 Aralık’ta Fenerbahçe ve 6 Aralık’ta Galatasaray ile oynayacak.

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