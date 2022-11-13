Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu

Katar'daki dünya kupası nedeniyle liglere verilen arada iki İspanyol takımının İstanbul'a gelerek Fenerbahçe ve Galatasaray'la hazırlık maçları oynayacağı belirtildi.
La Liga’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre;
- Rayo Vallecano, 28 Kasım’da İstanbul’a gelecek ve önce 30 Kasım’da Ülker Stadyumu’nda Fenerbahçe ile ardından ise 3 Aralık’ta Galatasaray ile Nef Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.
- Villarreal ise 1 Aralık’ta İstanbul’a gelecek ve 3 Aralık’ta Fenerbahçe ve 6 Aralık’ta Galatasaray ile oynayacak.
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