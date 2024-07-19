Fenerbahçe ve Galatasaray'da Dilan Polat depremi

DLN Polat Anonim Şirketi hesaplarını inceleyen uzmanlar, Fenerbahçe Voleybol takımına kol sponsorluğu için 8 milyon 494 bin TL, loca için ise 7 milyon TL ödendiğini tespit etti. Ayrıca, Galatasaray-Beşiktaş maçında "Rise and Shine" marka reklamının yayınlanma bedeli olarak 5 milyon 604 bin TL ödendiği belirlendi.

MedyaRadar’dan Ercan Öztürk’ün haberine göre, MASAK (Mali Suçlar Araştırma Kurulu), geçtiğimiz yıl tutuklanan Dilan ve Engin Polat ile diğer aile bireylerine ait şirketlerle ilgili 908 sayfalık bir rapor hazırladı. Raporda, Fenerbahçe sponsorluğu ve Galatasaray-Beşiktaş maçında pano reklamına ödenen paranın belgeleri de yer aldı.

FENERBAHÇE AÇIKLADI

Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Engin Polat, Ülker Stadyumu'ndan loca almak istiyordu. Kulübe başvurduğunda sadece sponsorlara loca satıldığı söylendi. Bunun üzerine harekete geçerek "Engin Polat For Men" markasıyla Fenerbahçe Erkek Voleybol takımının forma kol sponsoru oldu. 28 Ağustos 2023 tarihinde Fenerbahçe'nin resmi sitesinde yapılan açıklamada, bu sponsorluk duyuruldu.

7 MİLYON 54 BİN ÖDENDİ

MASAK, Dilan Anonim Şirketi hesaplarını detaylı bir şekilde inceleyerek, "Engin Polat For Men" markası ile Fenerbahçe Spor Kulübü arasında yapılan sponsorluk anlaşması için 8 milyon 494 bin 325 TL ödendiğini ortaya çıkardı. Ayrıca, loca kiralayan Dilan Anonim Şirketi, Fenerbahçe Futbol Anonim Şirketi’ne 7 milyon 54 bin TL ödemişti. Polat çifti, loca açılışlarını sosyal medyada paylaşmıştı.

ALİ KOÇ DEVREYE GİRDİ

Polat çifti gözaltına alındıktan sonra, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un talimatıyla sponsorluk anlaşmaları sonlandırıldı ve kulübün resmi web sitesindeki sponsorlar kısmından isimleri kaldırıldı. Loca, şirket adına kayıtlı olduğu için kayyuma devredildi.

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında Dilan ve Engin Polat hakkında soruşturma başlatıldı. Polat çiftinin adlarının stadyum panolarında sürekli yer alması tartışma yaratmıştı.

21 Ekim 2024 tarihinde oynanan Galatasaray-Beşiktaş maçında "Rise and Shine" markasının kale arkasında duran panoda yayınlanma bedeli olarak Alaçat Medya Reklam isimli şirkete 5 milyon 504 bin TL ödendiği ortaya çıktı. Dilan Anonim Şirketi’nden Alaçat Medya Reklam’a yapılan bir diğer ödeme ise 2 milyon 970 bin TL olmuştu.

SEÇİM ŞARKILARI HAZIRLANDI

DLN Polat Anonim Şirketi'nden yapılan ödemeler bununla sınırlı kalmadı. 2021 yılında başlayıp 2023 yılında sona eren kara para trafiğinde Polat Yağcı’nın şirketi de yer aldı. DLN Polat Anonim Şirketi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sanatçı iftarını organize eden ve AKP seçimlerine şarkılar hazırlayan Polat Yağcı’nın Poll Menajerlik Film Müzik Yapım şirketine de 300 bin TL ödemişti. Ödenen paranın ne için ödendiği ise belirtilmedi.

Polat Yağcı’nın şirketi, son olarak 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul adayı Murat Kurum ve İzmir adayı Hamza Dağ için seçim şarkıları hazırlamıştı. Hazırlanan şarkıların tanıtımından sonra "AKP'nin seçim şarkıları dillere dolandı" şeklinde haberler yapılsa da, AKP Türkiye genelinde büyük yenilgiler alınca Polat Yağcı eleştirilerin hedefi olmuştu. Yağcı’nın bundan sonraki seçimlerde aktif olup olmayacağı ise önümüzdeki günlerde belli olacak.