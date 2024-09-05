Fenerbahçe ve Galatasaray'daki transfer çılgınlığını ortaya çıkardı

Sosyal medya dipsiz bir kuyu. İçine düşen bir daha çıkamıyor. Bazı Türk futbolseverler de transfer konusunda bu çukurda debelenip duruyor...

Renk fark etmeden "Onu da alalım... Şu futbolcu boşta yönetim uyuyor mu? X oyuncuyu almazsanız istifa edin!" şeklinde garip yorumlarla kendini kaybetmiş bir grup var. Mantık dışı taleplerde bulunuyorlar.

En yakın örnek Victor Osimhen... Galatasaray yönetimi tarihi bir transfere imza attı. Belki de dünyada eşi benzerine rastlanmayacak bir şekilde 25 yaşındaki Nijeryalı dünya yıldızını 1 yıllığına kadrosuna kattı. Bu transferin imkansızlığını şöyle anlatayım...

Sadece 30 gün önce PSG, Napoli'ye, Victor Osimhen için 100 milyon Euro önerdi. İtalyan ekibi bunu kabul etmedi. Ardından Osimhen'in yıllık 40 milyon Euro kazanacağı Al-Ahli transferi de son gün gerçekleşmedi. Galatasaray tam zamanında devreye girdi 6 milyon Euro (resmi açıklanan rakam) maaşla Victor Osimhen'i kadrosuna kattı.

Galatasaraylı taraftarlar bu anın keyfini süreceklerine sadece 2-3 saat sevinip, yönetimden hemen Rabiot, Casemiro, Kostic'i istedi. Bu isimleri ortaya atıp etkileşim peşinde koşan bazı hesaplar ellerini ovuştururken, iyi niyetli taraftarların duyguları suistimal edildi.

Fenerbahçe'de de aynı durum geçerli.

Geçen sezonu 99 puanla ikinci sırada tamamlamış, rekorlar kırmış kadronun başına Jose Mourinho gibi dünyanın ilk 5 teknik direktöründen biri getirildi.

Allan Saint Maximin, En Nesyri ve Sofyan Amrabat gibi yıldızların yanında Cenk Tosun, Oğuz Aydın ve Levent Mercan takviyeleri yapıldı. Bir tek kayıp olarak Ferdi Kadıoğlu var. Ama ortalık yangın yeri. Neymiş Boca Juniors forması giyen Medina alınamamış. Fenerbahçe taraftarı adeta karalar bağlamış durumda.

Arjantinli futbolcunun ismini ilk kez duymuş, ne oynadığından habersiz kişiler bile Başkan Ali Koç ve ekibini yerden yere vuruyor.

Ne oluyor bize böyle akıl sağlığımızı mı kaybettik?

Zaten batmış olan kulüplerimizin ödediği paralara hiç girmiyorum bile...

Biraz sakin olalım, sahip olunan yıldızların keyfini çıkaralım.

Bırakın herkes işini yapsın.