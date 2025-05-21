Fenerbahçe ve Galatasaray’dan forvet derbisi: Fransız golcü için yarış başladı

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Fenerbahçe ve Galatasaray’dan forvet derbisi: Fransız golcü için yarış başladı

Forvet hattında değişikliğe gitmeyi hedefleyen Fenerbahçe, Osimhen’i kaybetmeye yakın olan Galatasaray ile Mateta transferi için yarışacak.

Gelecek sezon için transferde net isimleri kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, forvet hattına yıldız bir golcü katmak için çalışmalara başladı. Edin Dzeko’nun takımdan ayrılması ve beklentileri karşılayamayan Youssef En-Nesyri’nin satışının gündemde olduğu sarı-lacivertlilerde Dusan Vlahovic ve Jonathan David gündemdeki yerini korurken ilk sıraya Crystale Palace ile harikalar yaratan Fransız futbolcu Jean-Philippe Mateta’nın alındığı öğrenildi.

TRANSFER DERBİSİ

İngiliz kulübü ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Mateta’dan bonservis geliri elde etmek isteyen Palace’ın 27 yaşındaki golcünün satışına sıcak baktığı kaydedildi. Avrupa kulüplerinin de talip olduğu Mateta için Fenerbahçe’nin transferde en büyük rakibinin Galatasaray olduğu kaydediliyor. Osimhen’i kadroda tutmakta zorlanan sarı-kırmızılıların alternatif olarak ilk sıraya Mateta’yı aldığı biliniyor. Transfer sezonunun açılmasıyla Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bu kez Mateta transferinde yaşanması bekleniyor.

BU SEZON KUPA KAZANDI

1.92 cm boyu ile hava toplarına hakim bir isim olan Mateta, fiziğine rağmen sürati ve bitiriciliğiyle öne çıkıyor. Bu sezon Palace ile 36 lig maçında 14 gol ve 2 asiste imza atan Mateta, İngiliz kulübüyle geçtiğimiz hafta Manchester City’i mağlup edip İngiltere Federasyon Kupası’nı kazanmanın sevincini yaşamıştı.

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