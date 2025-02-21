Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Avrupa’da kazandığı para ortaya çıktı

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Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Avrupa’da kazandığı para ortaya çıktı

Sezon başı Şampiyonlar Ligi elemelerini geçemeyen Fenerbahçe ve Galatasaray UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam etti. Sarı kırmızılılar play off turunda elenirken sarı lacivertliler yoluna devam etti. İki takımın Avrupa kupalarında kazandığı para ortaya çıktı.

Avrupa Ligi'nde dün oynanan play-off maçlarının ardından son 16 turuna kalan takımlar netlik kazandı. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda son 16 turu öncesinde takımların şu ana kadar elde ettiği gelirler hesaplandı.

Play-off maçları sonrası Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA gelirleri de belli oldu.

Football Meets Data'da yer alan tabloya göre Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA gelirleri şöyle:

FENERBAHÇE

Şampiyonlar Ligi/Avrupa Ligi Eleme: 180 bin euro

Katılım: 4.31 milyon euro

Pazar payı ve 5 yıllık kat sayı: 4.99 milyon euro

10 yıllık kat sayı: 1.77 milyon euro

Puan: 1.5 milyon euro

Sıralama bonusu: 1.08 milyon euro

Play-off ve eleme turu bonusu: 2.05 milyon euro

Toplam: 15.87 milyon euro

GALATASARAY

Şampiyonlar Ligi/Avrupa Ligi Eleme: 4.29 milyon euro

Katılım: 4.31 milyon euro

Pazar payı ve 5 yıllık kat sayı: 4.12 milyon euro

10 yıllık kat sayı: 1.20 milyon euro

Puan: 1.95 milyon euro

Sıralama bonusu: 2.21 milyon euro

Play-off ve eleme turu bonusu: 300 bin euro

Toplam: 18.38 milyon euro

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