Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Avrupa’da kazandığı para ortaya çıktı

Avrupa Ligi'nde dün oynanan play-off maçlarının ardından son 16 turuna kalan takımlar netlik kazandı. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda son 16 turu öncesinde takımların şu ana kadar elde ettiği gelirler hesaplandı.
Play-off maçları sonrası Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA gelirleri de belli oldu.
Football Meets Data'da yer alan tabloya göre Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA gelirleri şöyle:
FENERBAHÇE
Şampiyonlar Ligi/Avrupa Ligi Eleme: 180 bin euro
Katılım: 4.31 milyon euro
Pazar payı ve 5 yıllık kat sayı: 4.99 milyon euro
10 yıllık kat sayı: 1.77 milyon euro
Puan: 1.5 milyon euro
Sıralama bonusu: 1.08 milyon euro
Play-off ve eleme turu bonusu: 2.05 milyon euro
Toplam: 15.87 milyon euro
GALATASARAY
Şampiyonlar Ligi/Avrupa Ligi Eleme: 4.29 milyon euro
Katılım: 4.31 milyon euro
Pazar payı ve 5 yıllık kat sayı: 4.12 milyon euro
10 yıllık kat sayı: 1.20 milyon euro
Puan: 1.95 milyon euro
Sıralama bonusu: 2.21 milyon euro
Play-off ve eleme turu bonusu: 300 bin euro
Toplam: 18.38 milyon euro