Fenerbahçe ve Galatasaray'ın beklediği karar çıktı

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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın beklediği karar çıktı

Premier Lig ekibi Manchester City, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı yakından ilgilendiren bir karar aldı.

Trendyol Süper Lig’de transfer hareketliliği tam gaz devam ederken Premier Lig devi Manchester City’den İstanbul kulüplerini yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı.

Daily Mail’in haberine göre; Manchester City yönetimi 31 kişilik kadroda revizyona gitmeyi planlıyor.

Galatasaray'ın kaleci transferinde bir numaralı adayı olarak gösterilen Brezilyalı file bekçisi Ederson'un astronomik bir teklif gelmediği sürece takımdan ayrılmasının planlar dahilinde olmadığı öne sürülürken aynı şekilde Fenerbahçe'nin ilgilendiği Stefan Ortega'nın takımda tutulacağı iddia ediliyor.

Ayrıca haberde Galatasaray'ın İlkay Gündoğan'a ilgisinin sürdüğü ve tecrübeli orta saha oyuncusunun ayrılabilecek isimler arasında yer aldığı ifade edildi.

Öte yandan Süper Lig kulüpleriyle adı anılan Jack Grealish'in de topu ağzında olduğu kaydedildi.

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