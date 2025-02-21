Fenerbahçe ve Galatasaray’ın maçları sonrası ülke puanında son durum

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Fenerbahçe ve Galatasaray’ın maçları sonrası ülke puanında son durum

UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe adını son 16 turuna yazdırırken Galatasaray ise kupaya veda etti. İki takımın maçları sonrası ülke puanı güncellendi.

Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar belli oldu. Galatasaray, Hollanda'da 4-1 kaybettiği maçın ardından sahasında AZ Alkmaar'la 2-2 berabere kaldı.

Bu sonuçla sarı-kırmızılılar Avrupa Ligi'ne veda etti. Fenerbahçe ise İstanbul'da 3-0 kazandığı maçın ardından Belçika'daki rövanşta Anderlecht ile 2-2 berabere kalarak tur atladı.

Avrupa Ligi'nde play-off maçlarının ardından ülke puanı güncellendi.

İşte UEFA ülke puan sıralamasında son durum:

1. İngiltere: 97.446

2. İtalya: 85.981

3. İspanya: 80.846

4. Almanya: 77.535

5. Fransa: 64.950

6. Hollanda: 59.900

7. Portekiz: 55.816

8. Belçika: 49.400

9. Çekya: 41.450

10. Türkiye: 40.100

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