Fenerbahçe ve Galatasaray’ın maçları sonrası ülke puanında son durum

Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar belli oldu. Galatasaray, Hollanda'da 4-1 kaybettiği maçın ardından sahasında AZ Alkmaar'la 2-2 berabere kaldı.

Bu sonuçla sarı-kırmızılılar Avrupa Ligi'ne veda etti. Fenerbahçe ise İstanbul'da 3-0 kazandığı maçın ardından Belçika'daki rövanşta Anderlecht ile 2-2 berabere kalarak tur atladı.

Avrupa Ligi'nde play-off maçlarının ardından ülke puanı güncellendi.

İşte UEFA ülke puan sıralamasında son durum:

1. İngiltere: 97.446

2. İtalya: 85.981

3. İspanya: 80.846

4. Almanya: 77.535

5. Fransa: 64.950

6. Hollanda: 59.900

7. Portekiz: 55.816

8. Belçika: 49.400

9. Çekya: 41.450

10. Türkiye: 40.100