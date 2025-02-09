Fenerbahçe ve Galatasaray’ın maçlarının VAR hakemleri belli oldu

Kaynak: İHA
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın maçlarının VAR hakemleri belli oldu

Süper Lig’de bugün Fenerbahçe Alanyaspor’a konuk olurken Galatasaray ise Adana Demirspor’a karşı 3 puan mücadelesi verecek. İki maçın VAR hakemleri açıklandı.

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray, bugün saat 19.00'da sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak. Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Volkan Ahmet Narinç yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Davut Dakul Çelik olacak.

Mücadelede VAR'da Danimarkalı Jakob Alexander Sundberg görev yapacak. Sundberg'e AVAR olarak Murat Tuğberk Curbay eşlik edecek.

FENERBAHÇE MAÇINA İTALYAN VAR HAKEMİ ATANDI

Öte yandan Fenerbahçe, bugün saat 16.00'da deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Mehmet Kısal ile Esat Sancaktar yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Muhammet Ali Metoğlu olacak.

Mücadelede VAR'da İtalya Futbol Federasyonu’ndan Daniele Paterna görev yapacak. Paterna'ya AVAR olarak Onur Özütoprak eşlik edecek.

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