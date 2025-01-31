Fenerbahçe ve Galatasaray’ın rakipleri belli oldu

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Fenerbahçe ve Galatasaray’ın rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi’nde gerçekleşen kura çekiminde Fenerbahçe ve Galatasaray’ın rakipleri belli oldu. Fenerbahçe Anderlecht ile eşleşirken Galatasaray ise AZ Alkmaar ile karşılaşarak son 16 turuna çıkma mücadelesi verecek.

UEFA Avrupa Ligi’nde play off oynayacak Fenerbahçe ve Galatasaray’ın rakipleri belli oldu.

Kura sonucu Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turundaki rakibi Az Alkmaar oldu. Galatasaray ilk maçını deplasmanda rövanşı ise İstanbul'da oynayacak. Sarı-kırmızılılar turu geçmesi halinde ise son 16 turunda Manchester United veya Tottenham ile karşılaşacak.

Fenerbahçe'nin ise UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turundaki rakibi Anderlecht oldu. Fenerbahçe ilk maçını İstanbul'da rövanşı ise deplasmanda oynayacak. Sarı-lacivertliler turu geçmesi durumunda ise son 16'da Olympiakos ya da Rangers ile kozlarını paylaşacak.

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