UEFA Avrupa Ligi’nde play off oynayacak Fenerbahçe ve Galatasaray’ın rakipleri belli oldu.

Kura sonucu Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turundaki rakibi Az Alkmaar oldu. Galatasaray ilk maçını deplasmanda rövanşı ise İstanbul'da oynayacak. Sarı-kırmızılılar turu geçmesi halinde ise son 16 turunda Manchester United veya Tottenham ile karşılaşacak.

Fenerbahçe'nin ise UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turundaki rakibi Anderlecht oldu. Fenerbahçe ilk maçını İstanbul'da rövanşı ise deplasmanda oynayacak. Sarı-lacivertliler turu geçmesi durumunda ise son 16'da Olympiakos ya da Rangers ile kozlarını paylaşacak.

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