Fenerbahçe ve Galatasaray'ın seremoni paketi dudak uçuklattı. Garibanın çocuğu da uzaktan izlesin

Editör: Fatma Demirkaya

Korkusuz gazetesi yazarı Alper Mert katıldığı bir Youtube programı sırasında Fenerbahçe ve Galatasaray’ın çocukları maç öncesi seremonilerine çıkarmak için ailelerinden para istediği ifade etti.

Alper Mert’in ifadeleri şu şekilde:

"Çocuğunu Galatasaray’da seremoniye çıkartırsanız 23 bin 600 lira para ödemeniz lazım bunun içinde 2 maç bileti var forma hediyesi var. Fenerbahçe’ye geliyorum açıklama yaptılar futbol seremoni paketi. Trendyol Süper Lig, Ziraat Kupası ve Avrupa ön eleme maçlarında 15 bin TL derbilerde 22 bin 500 TL demişlerdi. Galiba buna da zam yaptılar. Yani zengin değilsen bu duyguyu yaşayamayacaksın öyle mi? Yani bu sadece zengin çocuğuna şey yani . Garibanın çocuğu uzaktan izlesin 23 bin 600 ne"