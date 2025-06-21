Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Trabzon derbisi: Transfer için büyük yarış

Süper Lig'de ilk iki sırayı alan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yeni sezonda kaleci arayışı sürüyor. Kaleyi yerli bir eldivene emanet ederek yabancı haklarını farklı mevkilerde kullanmak isteyen İstanbul'un iki devi gözlerini Trabzonspor'un kaptanı ve kalecisi Uğurcan Çakır'a çevirdi.

Yurt dışından da talipleri olan Uğurcan Çakır iddiaya göre hem Fenerbahçe hem Galatasaray'a transfer için yeşil ışık yaktı.

Gökhan Dinç, Youtube'da yaptığı açıklamada "Galatasaray yönetimi, Uğurcan Çakır kısmını çözdü. İki başkan bonservis konusunda anlaşırsa, Uğurcan önümüzdeki sezon Galatasaray forması giyecek. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, pazartesi ya da salı günü Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirecek" dedi.

Fenerbahçe de Uğurcan Çakır için resmi adımı attı. Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan transfer için resmi görüşmelere başladı.