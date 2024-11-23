Fenerbahçe ve Kayserispor’un 11’leri belli oldu. Mourinho’dan büyük sürpriz

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Fenerbahçe ve Kayserispor’un 11’leri belli oldu. Mourinho’dan büyük sürpriz

Süper Lig’de Kayserispor ve Fenerbahçe’nin karşılaşacağı Süper Lig maçı öncesi sahaya çıkacak 11’ler belli oldu. Sarı lacivertliler, sürpriz ismi sahaya sürecek.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Bellona Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Samet Çiçek ve Murat Altan yardımcı hakem olarak görev alacak. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Yaşar Kemal Uğurlu oturacak.

Ligde oynadığı 11 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 26 puan toplayan sarı-lacivertli ekip, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor.

Karşılaşmada sahaya çıkacak 11’ler belli oldu.

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Carole, Kolovetsios, Hasan Ali, Bourabia, Baran Ali, Kartal Kayra, Ramazan, Cardoso, Bahoken.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Samet, Djiku, Kostic, Amrabat, Fred, Mert Hakan, Tadic, Oğuz Aydın, En-Nesyri.

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