Fenerbahçe ve Manchester United taraftarları sokak ortasında birbirine girdi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde Manchester United’ı ağırlayacak. Saat 22.00’da başlayacak maç öncesi 2 takım da son hazırlıklarını yaparak maç saatini bekliyor.

Maçın oynanacağı Türpaş Stadı’nda tribünleri sadece Fenerbahçeliler değil, Manchester United taraftarları da dolduracak. İngiliz taraftarlar dün uçakla İstanbul’a geldi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre Fenerbahçeli taraftarlar ile Manchester United taraftarları dün akşam birbirine girdi. Taksim’de karşılaşan 2 grubun sokak ortasında birbirine girdiği öğrenildi.

Gelen bilgilere göre Manchester United taraftarlarının çıkan olaylar öncesinde Fenerbahçe’ye yönelik küfürlü tezahüratlar yaptı. Fenerbahçeli bir taraftar grubunun sosyal medyada paylaştığı videoda, sarı lacivertli grubun İngiliz taraftarlara bir anda saldırdığı görüldü. Paylaşımda “Dini ve Milli değerlerimize küfür edip, bize konum atan k… cevap verilmiştir” ifadeleri yer aldı.

Olayda İngiliz taraftarların yaralandığı öğrenildi.

Fenerbahçeli taraftar grubunun sosyal medyada yaptığı paylaşımda iki grubun olayın yaşandığı yerde buluşmak için önceden sözleştiği görüldü.

İngiliz taraftarlar ise kendilerine yakın bir internet sitesine yaptıkları açıklamada kalabalık bir gurubun etrafını sararak saldırdığını iddia etti.