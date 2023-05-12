Fenerbahçe ve Manu'yu eleyen Sevilla son dakika şoku yaşadı. Tansu Sarı yazdı

Önce Fenerbahçe'yi; ardından da Manchester United'ı saf dışı bırakan Sevilla;

Torino'da Juventus deplasmanındaydı...

Maçın hemen başında İspanyol ekibi Sevilla;

Lucas Ocampos ile devamlı gol arayışındaydı..

Juventus'un Polonyalı kalecisi Wojciech Szczesny bir sağdan; bir soldan kurtardı..

İspanyol asıllı Arjantinli Lucas Ocampos;

Bir türlü topu Sevilla filelerine gönderemiyordu..

Buna karşılık ev sahibi Juventus'taysa

Angel Di Maria ve Filip Kostic'in getirdiği toplarda

Dusan Vlahovic ile golü düşündü

Ancak Sevilla'nın Faslı file bekçisi Yassine Bounou

Kalesinde adeta devleşti;

Sırp golcü Dusan Vlahovic'e gol izni vermedi...

Dakikalar 26'yı gösterirken gelişen Sevilla atağında

Golleri kaçıran Lucas Ocampos sağ taraftan içeri bıraktı;

Faslı golcü Youssef En-Nesyri çaktı;

İspanyollar Juventus karşısında 1-0 öne geçti..

Maçın başından gol dakikasına kadar oldukça yorulan Lucas Ocampos

"BENDEN BU KADAR" diyerek oyundan çıkarken;

Juventus hala oyun üstünlüğünü ele geçiremiyordu..

Sevilla golü atan Youssef En-Nesyri ve Ivan Rakitic'le pozisyonlar buldu

Juventus kalecisi Wojciech Szczensny kalesinde adeta devleşti

Ayrıca Youssef En-Nesyri; Marcos Acuna

Ve Nemanja Gudelj ile gol aradılar;

Kaleyi tutturamadılar..

İlk yarıyı Sevilla 1-0 önde kapatırken

Juventus Teknk Direktörü Massimiliano Allegri;

Fabio Miretti'in yerine golcü Federico Chiesa'yı;

Filip Kostic'in yerine de Samuel Iling-Junior'u içeri attı..

Orta saha kurgusunda eksilen Juventus

Acaba beraberlik golünü bulabilecek miydi?

Teknik Direktör Massimiliano Allegri;

Bu kez golcü Dusan Vlahovic'in yerine Arkadiusz Milik'i

Stoper Leonardo Bonucci'nin yerine de

Bir diğer savunma oyuncusu Federico Gatti'yi sahaya sürdü..

Sırp golcü Dusan Vlahovic'in oyundan çıkarken

Teknik Direktör Massimiliano Allegri'ye tepkisi gereksizdi..

Zira lig maçlarında skor üretmesine rağmen

Bugün gol yollarında oldukça beceriksizdi..

Juventus ikinci yarıda oyuna giren ve etkili olan

Samuel Iling-Junior ile kaleyi yokladı

Sevilla'nın Faslı file bekçisi Yassine Bounou kurtardı..

İspanyol ekibindeyse Jesus Navas; Juventus kalesini düşündü

Meşin yuvarlak kaleyi bulmadı...

70'de Juventus'ta bu kez Angel Di Maria'nın yerine

Paul Pogba görev yapmaya başlarken

İtalyan ekibi hala üretemiyordu..

Sevilla Teknik Direktörü Jose Luis Mendilibar ise

Oliver Torres'in yerine Papu Gomez'i;

Bryan Gil'in yerine de Erik Lamela'yı içeri attı..

85'de Juventuslu Adrien Rabiot'nun

Loic Bade ile mücadelesinde İtalyanlar penaltı bekledi;

Alman hakem Daniel Siebert DEVAM dedi..

Hakem Daniel Siebert'in bana göre tek hatası

İlk yarıda Sevillalı Marcos Acuna'nın vuruşunda

Topun Juventuslu Manuel Locatelli'ye çarpıp dışarı çıktığını görmemesi

Sevilla'nın kazanması gereken kornerine AUT demesiydi..

Ancak İspanyollar konuyu fazla uzatmadılar..

Zira onlar GOL ATACAKLARINI

Ve HAKEME SIĞINMAMALARI gerektiğini biliyorlardı..

Umarım bizim kulüplerimiz de ders alırlar..

Maç böyle bitecek derken

Federico Chiesa'nın köşe vuruşunda

Kafalardan kafalara seken topta

Uzak direkte Paul Pogba içeri çevirdi

Gerilerden gelen stoper Federico Gatti kafayı çaktı

Kaleci Yassine Bounou sadece bakınca

Juventus 1-1'lik eşitliği yakaladı

Rövanş için HER ŞEY EŞİT dedi...

Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri'nin

Hem Adrien Rabiot;

Hem Filip Kostic;

Hem Angel Di Maria;

Hem de Dusan Vlahovic gibi 4 solakla oynaması yanlıştı..

Fenerbahçe ve Arsenal'in yaşadığı SOLAK sıkıntılarını

Onlar da fazlasıyla çekti..

Açıkçası ben Angel Di Maria'yı neden oyundan çıkardığını da anlamadım...

Ancak risk alarak oyuna soktuğu stoper Federico Gatti

Teknik Direktörü Massimiliano Allegri'yi kurtardı;

Juventus'a kupanın bir kolunu yeniden tutturdu..

Bakalım İspanya'daki rövanşta neler yaşanacak?

Haftaya görüşmek üzere...