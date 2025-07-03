Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında 3 Temmuz atışması

Süper Lig ekipleri Fenerbahçe ve Trabzonspor, 2010-11 sezonuna yönelik başlatılan şike operasyonunun 14'üncü yıl dönümünde sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptılar.

'FETÖ GÖLGESİNE GİZLENENLERİN KUMPASI'

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada operasyona tepki gösterilerek şu ifadeler kullanıldı:

"3 Temmuz 2011’in üzerinden geçen 14. Yıl olan BUGÜN, FETÖ gölgesine gizlenmiş, Fenerbahçe karşısında yerle yeksan olmuş polis, savcı ve medya mensuplarının kumpasının değil; Fenerbahçe’nin, Başkanıyla, yöneticileriyle, camiasıyla dik duruşunun yıl dönümü! Karanlık güçlerin alçak saldırılarının değil; Fenerbahçe’nin milyonlarca taraftarıyla kenetlenmesinin yıl dönümü! İftiralarla Fenerbahçe’yi hedefine koyanların değil; Fenerbahçe’nin doğruluğundan şüphe etmeyenlerin yıl dönümü! Fenerbahçe’nin alın terine göz dikenlerin değil; kadınıyla çocuğuyla genciyle yaşlısıyla Fenerbahçe’nin emeklerine sonuna kadar sahip çıkanların yıl dönümü! Ve bugün, Fenerbahçe’nin sadece sahalardaki salonlardaki mücadelesi ile değil; ülkesini tehdit edenlere karşı dik duruşuyla da “dünyanın en büyük spor kulübü” olduğunun kanıtı! 3 Temmuz 2011’in yıldönümünde, bir kez daha vurguluyoruz ki; Biz ilk gün olduğumuz yerde, gururla, dimdik duruyor; ülkemize hizmet ediyor, milletimize katma değer yaratıyor, gençlere yuva, bayrağımıza nefer, geleceğe fener oluyoruz... Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu karanlık yapıya karşı tavrımızın net ve değişmez olduğunu, bu yapının izlerini taşıyanlarla mücadelemizin bitmeyeceğini açıklıyoruz."

3 TEMMUZ KUMPASININ 14. YILI



3 Temmuz 2011’in üzerinden geçen 14. Yıl olan BUGÜN,



FETÖ gölgesine gizlenmiş, Fenerbahçe karşısında yerle yeksan olmuş polis, savcı ve medya mensuplarının kumpasının değil; Fenerbahçe’nin, Başkanıyla, yöneticileriyle, camiasıyla dik duruşunun yıl… pic.twitter.com/8qWFJWPCbe — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 2, 2025

'ALIN TERİMİZ, EMEĞİMİZ, HAKKIMIZ'

Bordo mavili kulüp ise "Bizim kupamız" diyerek şu paylaşımı yaptı:

"Her sene tekrar edeceğiz, Her 3 Temmuz'da bağıracağız! Alın terimiz, emeğimiz, hakkımız…"

2010-11 sezonunu iki takım da 82 puanla bitirmiş, Fenerbahçe ikili averajla şampiyon olmuştu.