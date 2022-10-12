UEFA'da 4. hafta heyecanı başlıyor. Temsilcilerimiz sahaya çıkıyor

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 11:20

Son Güncelleme: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 11:35 Takip Et

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçları yarın başlayacak