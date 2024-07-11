Fenerbahçe veda etti

Fenerbahçe Kulübü internet sitesinden veda açıklaması yaptı. Sarı lacivertli kulüp geçen sezon Fenerbahçe Beko'da forma giyen Georgios Papagiannis'in ayrıldığını resmen duyurdu.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Fenerbahçe Beko’nun 2023-24 sezonu kadrosunda yer alan sporcumuz Georgios Papagiannis ile yollarımız ayrılmıştır.
Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Georgios Papagiannis’e teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz.
Fenerbahçe Spor Kulübü."
Papagiannis'in yeni sezonda Fransa'nın Monaco takımında oynayacağı öğrenildi.
İlgili Haberler