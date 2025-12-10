Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, EuroLeague Women 2. Tur F Grubu ilk maçında Umana Reyer Venezia'yı konuk etti. Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan karşılaşmayı sarı lacivertliler adeta ilk çeyrekte bitirdi. Rakip potaya 30 sayı bırakan Kanarya sadece 2 sayıya izin verdi. İkinci 10 dakikada farkı attıran Fenerbahçe soyunma odasına 53-21 önde gitti.

Üçüncü periyotta daha dengeli bir oyun vardı. Son çeyreğe 75-41'lik skorla girildi. Final periyodunda da rakibine şans tanımayan sarı lacivertliler rakibini ikiye katlayarak karşılaşmadan 96-48 galip ayrıldı.

Sarı lacivertliler, bu sonuçla EuroLeague'deki galibiyet serisini 7 maça yükseltti ve yoluna kayıpsız devam etti. Fenerbahçe bu sezon Türkiye'de de çıktığı bütün maçları kazandı. Kanarya'da Iliana Rupert 20 sayıyla maçın skoreri oldu. Gabby Williams 19, Kayla McBride 18, Olcay Çakır Turgut da 10 sayıyla çift hanelere ulaşan oyuncular oldu.